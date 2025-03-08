Проект к 8 Марта о выдающихся жительницах города запустили в Серпухове

«Молодая Гвардия Единой России» к Международному женскому дню реализует проект «ГероиГородаС». Автобусы Серпухова украсили баннерами с портретами выдающихся уроженок муниципалитета.

Это женщины-профессионалы в своем деле: ветеран Великой Отечественной войны Ольга Захарова, участница волонтерских миссий на Донбасс Екатерина Никитина, старший воспитатель Туровской школы и многодетная мать Елена Анохина, главный научный сотрудник Института биохимии и физиологии микроорганизмов Российской академии наук Марина Донова, заведующая отделением паллиативной помощи Пролетарской участковой больницы Галина Цветкова и финалистка конкурса «Учитель года Подмосковья» Кристина Андрианова.

Проект реализовали при содействии депутата окружного Совета депутатов, руководителя «Молодой гвардии Единой России» в Московской области Дианы Алумянц и депутата Совета депутатов, руководителя фракции «Единой России» Николая Пушкина.

Молодогвардейцы вышли на Привокзальную площадь, чтобы поздравить жительниц Серпухова с 8 Марта от имени депутата Государственной думы Александра Когана. Они вручали женщинам цветы и говорили теплые слова.

Ко Дню Победы в рамках проекта автобусы украсят баннерами с портретами ветеранов Великой Отечественной войны, а ко Дню города — портретами почетных граждан округа.