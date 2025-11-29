Проект из Люберец победил на всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

Идею «Умная аллея спорта» отметили на российском уровне. Она расположена в Центральном парке Люберец.

Проект стал лучшим в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства». В его рамках в парке установили стены с 41 видом спорта, которым занимаются жители округа, 41 лучшим тренером и 40 выдающимися спортсменами по итогам 2024 года.

«Проект второй год подряд реализуем во исполнение поручения Президента — увеличить количество занимающихся физической культурой и спортом. На каждом плакате с портретом тренера или спортсмена размещены QR-коды. С их помощью можно записаться в спортивные секции, представленные на территории городского округа», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Отметим, что идею «Умная аллея спорта» реализовали в Люберцах в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».