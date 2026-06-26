Подмосковный индустриальный парк стал победителем международной премии

Проект ICPARK «ТИТАН», который девелопер промышленной недвижимости INDUSTRIAL CITY реализует в государственном индустриальном парке «Титан» в Московской области, получил награду на международной премии REPA 2026 в номинации Light Industrial.

Церемония награждения прошла в Сочи в рамках форума «Движение». В конкурсе каждый год участвуют более трехсот девелоперских компаний и архитектурных бюро. Независимое экспертное жюри оценивает проекты по таким критериям, как архитектурные решения, инновационность, качество реализации и соответствие современным требованиям рынка.

INDUSTRIAL CITY занимается разработкой промышленной недвижимости в сегменте «Лайт индастриал». Компания предлагает готовые производственно-складские помещения класса А+.

Формат «Лайт индастриал» в Подмосковье предусматривает строительство промышленных помещений с необходимой инфраструктурой для запуска производства: мощности, коммунальные сети, телекоммуникационное оснащение. Это позволяет компаниям запустить производство за три месяца.

ICPARK «ТИТАН» строится в Ленинском городском округе на территории одноименного государственного индустриального парка. Общая площадь проекта — более семидесяти пяти тысяч квадратных метров. В нем смогут разместиться до восьмидесяти восьми компаний.

Ранее на площадке ПМЭФ-2026 были достигнуты договоренности о развитии формата «Лайт индастриал» на территории государственных индустриальных парков Подмосковья. Инвесторы планируют создать более четырехсот новых рабочих мест и обеспечить предприятия малого и среднего бизнеса готовой промышленной инфраструктурой.

Подобрать площадку для реализации инвестиционного проекта в Московской области, в том числе на территории государственных индустриальных парков, можно на инвестиционной карте Подмосковья.