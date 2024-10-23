Проект и технологии смарт-города в Москве показали активистам из Котельников

Сотрудник финансового холдинга Роман Алексеев провел для гостей из Котельников экскурсию по основным башням комплекса, которые имеют высоту около 168 и 193 метра. Ребята увидели условия, в которые трудятся служащие, их рабочие места и зоны отдыха, в которых можно поиграть в настольный футбол или помедитировать. Молодогвардейцы также побывали на смотровой площадке, которая расположена на 39-м этаже.

Школьники познакомились и с различными системами «Сбера» — «Деловой средой», Okko, «Сбермаркетом» и другими. Сотни крупных онлайн-проектов разрабатывают люди, которые начинали свой путь со стажировки. Образовательные программы Сбербанка реализуются на базе российских вузов. Молодым специалистам также предоставляются гранты на разработку стартапов, для них проводятся хакатоны.

Участники подобных мероприятий в будущем могут стать частью большой команды «Сбера». В главном офисе работают более 20 тысяч сотрудников, но попадают туда только те, кто обладает необходимыми для работы в команде качествами и активной жизненной позицией.

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