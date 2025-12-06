Проект «Добрые уроки» для школьников стартовал в Подмосковье

В Подмосковье запустили новый просветительский проект — «Добрые уроки» для школьников. Он призван знакомить подростков с волонтерством через личные истории и открытый диалог, рассказали в Министерстве информации и молодежной политики региона.

Первые встречи провели в День добровольца, 5 декабря. Проект стал частью федерального формата «Классных встреч». Инициатива осуществилась благодаря двум молодежным организациям: «Волонтеры Подмосковья» и «Движение Первых».

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что добровольчество в регионе активно развивается и объединяет более 60 тысяч активистов. Благодаря проекту ребята смогут познакомиться с людьми, на которых можно равняться, и выбрать интересное направление — патриотическое, экологическое или событийное.

«До конца февраля такие встречи пройдут во всех школах 56 муниципалитетов региона» — добавила она.

Встречи рассчитаны на учащихся 8-х и 10-х классов. Организовывать уроки будут амбассадоры волонтерского движения региона, отобранные по итогам специального конкурса. Каждый из них будет вести свой авторский модуль.

«Мы хотим, чтобы подростки не только слышали о волонтерстве, но и видели, как личный опыт может изменить жизнь. Каждый урок — это история, способная зажечь искру в сердце, показать, что доброта и взаимопомощь — это не просто слова, а действия, которые могут сделать мир лучше», — отметила председатель регионального отделения «Движения Первых» Анастасия Бочарова.

Мероприятия пройдут при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области в рамках реализации конкурса «Регион добрых дел» национального проекта «Молодежь и дети».