Волонтерский проект из Павловского Посада стал лауреатом международной премии

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе поблагодарила волонтеров за их благородный и нелегкий труд. Добровольцы оказывают поддержку семьям участников специальной военной операции и их родным, людям с ограниченными возможностями здоровья. Они участвуют в экологических акциях и занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

«Вы делаете абсолютно невероятное количество добрых дел. Направлений и задач очень много, но вы всегда находите время и силы на то, чтобы делать наше Подмосковье еще лучше», — сказала Екатерина Швелидзе.

Проект «Добрые руки» реализуется в Павловском Посаде с 2018 года. Волонтеры собирают ненужные предыдущим владельцам вещи и превращают их в гуманитарную помощь, сырье для переработки и средства на развитие благотворительности.

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