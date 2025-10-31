Проект для подростков «Пора все знать» пополнили выпускники из Балашихи

Девятиклассники из местной школы № 20 прошли в Московском областном перинатальном центре цикл из четырех тематических встреч, где узнали о принципах здорового образа жизни, способах укрепления физического и психического здоровья, а еще о значении семьи и гармоничных отношений в жизни человека.

Обучение длилось месяц. В программу вошли интерактивные и творческие формы работы. В театрально-психологическом пространстве школьники учились навыкам общения, взаимопонимания и совместного решения жизненных ситуаций. Кроме того, подростки получили навыки оказания первой помощи.

«Проект мне очень понравился, было интересно и полезно. Особенно запомнились занятия, где мы говорили о чувствах и учились лучше понимать друг друга. Я узнала много нового, например, как правильно заботиться о сне, как оказывать первую помощь», — поделилась девятиклассница Наиля Гокгозова.

Наставниками для участников проекта были сами сотрудники перинатального центра, которые прошли специальную подготовку.

«Очень важно, чтобы подростки получали достоверную информацию о здоровье, а не ориентировались на мифы из интернета. Мы стараемся говорить с ребятами открыто и доступно, чтобы эти знания стали для них опорой в будущем. Проект „Пора все знать“ — это не лекции в привычном смысле. Наши специалисты создают пространство для диалога, где школьники могут задать любые вопросы и получить честные, профессиональные ответы», — рассказала заместитель главного врача Московского областного перинатального центра Людмила Седая.

Информационно-просветительский проект «Пора все знать» направлен на повышение осведомленности молодых людей в области сохранения здоровья, а также на формирование у них традиционных семейных ценностей.