Проект для поддержки партнерских родов запустили в Мытищинском роддоме

«Посиделки с акушером» помогут парам подготовиться к совместным родам. Будущие родители на практике освоят полезные навыки.

Цель нового проекта Мытищинского роддома «Посиделки с акушером» — дать будущим родителям полезные знания, которые помогут им в партнерских родах. Чтобы чудо рождения испытала не только женщина, мужчин подготовят в теории и на практике, с помощью мастер-классов научат азам массажа и обезболивания без применения лекарств.

«Он семейноориентированный. Есть различные школы подготовки к родам, будущему материнству — все, чтобы будущие родители были спокойны и уверенны», — поделился своим мнением заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Мытищинского роддома Артур Мох.

Специалист уверен, что это одно из сильнейших учреждений во всем Подмосковье.

Записаться на занятия Школы будущих родителей и посмотреть анонсы мастер-классов, которые начнутся с ноября, можно в телеграм-канале «Роды в Мытищах».

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