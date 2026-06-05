Проект автоматизации юридических актов представили на стенде Подмосковья на ПМЭФ

ИИ-систему «Нейроюрист» представили на стенде Московской области на Петербургском международном экономическом форуме. Она превращает многочасовую рутину в автоматический процесс.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, ИИ собирает старую и новую редакции закона, находит нужный региональный акт и выделяет то, что изменилось или потеряло силу.

«Система не просто сравнивает тексты, она „понимает“ контекст и четко указывает, какие именно абзацы в региональном документе теперь противоречат федеральному закону. ИИ-агент автоматически генерирует готовый, юридически выверенный проект нового документ», — отметили в ведомстве.

ИИ отслеживает законодательство в режиме реального времени. Готовый документ можно получить в течение семи минут. А срок согласования внутри системы сократился до получаса.

«Таким образом, от изменений в федеральном законе до готового проекта регионального НПА — за считанные минуты, исключая человеческий фактор и ошибки из-за невнимательности», — подчеркнули в министерстве.