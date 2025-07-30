От йоги до каноэ. Проект «Активное долголетие» объединил 500 тысяч пенсионеров в Подмосковье

Андрей Воробьев: 500 тысяч пенсионеров подключились к «Активному долголетию»

Проект «Активное долголетие» привлек уже свыше 500 тысяч человек. Присоединиться может любой мужчина от 60 лет и женщины старше 55. Подробности о программе — на сайте dolgoletie.mosreg.ru .

С начала года к проекту присоединились около 120 тысяч жителей Подмосковья, отметил губернатор Андрей Воробьев.

«Все больше людей открывают для себя новую, насыщенную жизнь после 55 лет», — подчеркнул он.