От йоги до каноэ. Проект «Активное долголетие» объединил 500 тысяч пенсионеров в Подмосковье
Андрей Воробьев: 500 тысяч пенсионеров подключились к «Активному долголетию»
Проект «Активное долголетие» привлек уже свыше 500 тысяч человек. Присоединиться может любой мужчина от 60 лет и женщины старше 55. Подробности о программе — на сайте dolgoletie.mosreg.ru.
С начала года к проекту присоединились около 120 тысяч жителей Подмосковья, отметил губернатор Андрей Воробьев.
«Все больше людей открывают для себя новую, насыщенную жизнь после 55 лет», — подчеркнул он.
Изучение иностранных языков, йога на воде, сапсерфинг, прогулки на каноэ, скандинавская ходьба — это лишь часть занятий, которые бесплатно доступны для участников «Активного долголетия».
В Подмосковье работает 68 клубов, где можно попробовать себя в 30 направлениях. Кто-то осваивает компьютерное многоборье, кто-то — китайский язык.
Андрей Воробьев
Пожилые люди не только открывают для себя хобби, но и участвуют в соревнованиях. Пенсионеры из Подмосковья стали победителями всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью.
«Мы все видим, как важно пожилым людям не просто заниматься делом, а быть вместе, чувствовать поддержку и движение вперед. Поэтому всячески стараемся создать для них такую атмосферу!» — сказал глава Подмосковья.
Для участников «Активного долголетия» проводят и фестивали, в числе которых — «Ромашковое счастье», «На спортивной орбите». А также патриотические квесты — они собирают сотни участников.