Проект «Активное долголетие» расширяет возможности для пожилых жителей Подмосковья

За почти семь лет существования проекта число его участников увеличилось до 835 тысяч, что на 67% больше, чем годом ранее. Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева отметила, что в городских округах работают клубы, где доступно 31 направление: от спорта и творчества до курсов цифровой грамотности и работы с нейросетями.

В Министерстве социального развития сообщили, что в регионе открыто 68 клубов, и ими охвачены все городские округа. Проект предлагает бесплатные занятия, которые могут заинтересовать каждого. Кроме того, пенсионеры могут воспользоваться мини-путешествиями — 75 экскурсионными маршрутами по живописным и интересным местам Подмосковья. С начала теплого сезона 20 тысяч участников посетили экскурсионные направления.

Стать участником проекта могут мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет, а также жители, вышедшие на пенсию за выслугу лет, старше 50 лет, имеющие постоянную регистрацию в Подмосковье.

Подробнее о проекте можно узнать на портале [dolgoletie.mosreg.ru](https://dolgoletie.mosreg.ru/).