Проект «Активное долголетие» расширяет возможности для пожилых жителей Подмосковья
Проект «Активное долголетие», инициированный губернатором Московской области, продолжает активно развиваться. Он предоставляет жителям старшего поколения разнообразные возможности для улучшения здоровья, расширения кругозора и получения положительных эмоций.
За почти семь лет существования проекта число его участников увеличилось до 835 тысяч, что на 67% больше, чем годом ранее. Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева отметила, что в городских округах работают клубы, где доступно 31 направление: от спорта и творчества до курсов цифровой грамотности и работы с нейросетями.
В Министерстве социального развития сообщили, что в регионе открыто 68 клубов, и ими охвачены все городские округа. Проект предлагает бесплатные занятия, которые могут заинтересовать каждого. Кроме того, пенсионеры могут воспользоваться мини-путешествиями — 75 экскурсионными маршрутами по живописным и интересным местам Подмосковья. С начала теплого сезона 20 тысяч участников посетили экскурсионные направления.
Стать участником проекта могут мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет, а также жители, вышедшие на пенсию за выслугу лет, старше 50 лет, имеющие постоянную регистрацию в Подмосковье.
Подробнее о проекте можно узнать на портале [dolgoletie.mosreg.ru](https://dolgoletie.mosreg.ru/).