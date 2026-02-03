Проект «Активное долголетие» охватил более 35 тысяч жителей Люберец

Городской округ стал одним из лидеров в Подмосковье по количеству участников проекта губернатора Андрея Воробьева «Активное долголетие». В 2025 году к нему присоединились более 35 470 человек.

Это составляет почти 40 процентов от потенциального числа участников в округе. «Планируем, что к концу 2026 года число должно вырасти до 42 174 человек», — отметил глава Люберец Владимир Волков.

Проект реализуется на территории округа в течение пяти лет. Для участников доступны 77 направлений, например: танцы, рукоделие, настольный теннис, скандинавская ходьба, театральное мастерство, иностранные языки, компьютерная грамотность, оздоровительные практики, йога и экскурсионные поездки.

Всего в 2025 году в Люберцах провели 11 218 мероприятий, из них — 130 экскурсий. Стать участником проекта «Активное долголетие» можно по телефонам: +7 495 554-93-16, +7 (495) 554-61-21 (город Люберцы) и +7 (901) 703-82-61 (город Дзержинский).