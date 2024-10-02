Проект «Активное долголетие» объединил более 4 тысяч ступинских пенсионеров

Более четырех жителей Ступина стали участниками клуба «Активное долголетие». За пять лет своего существования он дал возможность пенсионерам общаться, посещать различные экскурсии и вместе заниматься творчеством и спортом.

«Люди активное включились в реализацию проекта, стараются не пропускать занятия. Кроме того, с удовольствием участвуют в различных конкурсах и соревнованиях, занимают призовые места и становятся победителями», — рассказала заместитель директора Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Ступинский» Юлия Демидова.

Как рассказали в Министерстве социального развития Московской области, больше всего людям старшего поколения нравятся скандинавская ходьба, творчество, туризм и бассейн. Также многие занимаются физкультурой, посещают познавательные лекции по искусству, берут уроки по шашкам и шахматам.

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