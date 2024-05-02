Продукцию из Подмосковья представили на выставке в Китае | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 13:40 Продукцию из Подмосковья представили на выставке в Китае Фонд поддержки ВЭД МО

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Шесть подмосковных производителей стали участниками Кантонской ярмарки в Китае. Жителям Поднебесной представили соленья, сладости, напитки, мясную и рыбную продукцию. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участниками выставки стали производитель мороженого и молочной продукции «Иль Мио Мороженко» из Солнечногорска, ЛВЗ Долгопрудный и ЛВЗ Шереметьевский из Долгопрудного, выпускающая рыбную продукцию и полуфабрикаты компания «Фуд Тим» из Дмитрова, компания «Смарт» из Долгопрудного, выпускающая маринованные соленья и мясные полуфабрикаты компания «Щелковский МПК».

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Кантонская ярмарка — самая крупная в Китае торговая выставка, главная витрина китайской промышленности, которая проходит в выставочном центре «Пачжоу». Принять в ней участие подмосковным производителям помог Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

Подмосковье совместно с Китаем и Казахстаном запустит транспортно-логистический хаб под Наро-Фоминском. Как подчеркнул глава региона Андрей Воробьев, это знаковый трехсторонний проект для стран. Новый коридор войдет в состав терминала «Селятино» — одного из самых крупных сухих портов Московской области.

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