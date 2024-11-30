Продукция Жостовской фабрики в Мытищах примет участие в ярмарке в Москве

На новогодней ярмарке в московском ГУМе представлена продукция знаменитой Жостовской фабрики. В тематическом павильоне можно увидеть расписные подносы, изящные елочные шары, шелковые платки, а также зимнюю коллекцию аксессуаров.

Главный мотив жостовской росписи — цветочные букеты, символизирующие изобилие природы и ее красоту. Именно этот орнамент стал основой для новогоднего оформления главного универсального магазина.

История жостовской росписи берет начало с 1825 года, когда мастера начали украшать металлические подносы растительными узорами, используя масляные краски. До этого они занимались созданием лакированных изделий, таких как табакерки и шкатулки. Посетить ярмарку можно до 12 января.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».