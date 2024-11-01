Продуктовые магазины Подмосковья создали еще 1850 рабочих мест за 9 месяцев

С начала года в Подмосковье открылось еще 268 новых продуктовых магазинов. Это позволило создать 1850 дополнительных рабочих мест для жителей, о чем сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

За девять месяцев площадь продуктовых магазинов в Подмосковье увеличилась на 103,9 тысячи квадратных метров. Открылось больше 60 новых магазинов розничной сети «Пятерочка», 39 супермаркетов сети «Чижик», 29 объектов сети «В1 — Первый выбор». «Магнит» расширился на 28 магазинов, «ВкусВилл» — на 25.

Больше всего продуктовых супермаркетов открылось в Балашихе и Дубне, в Наро-Фоминске и Сергиево-Посадском округе.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил каждый день вести мониторинг продовольственного рынка в стране. Также Он дал профильным ведомствам две недели на то, чтобы остановить рост цен. Информация об этом появилась на сайте кабмина.