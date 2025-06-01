Продажу одежды, овощей и фруктов на незаконной уличной точке пресекли в Мытищах

В городском округе Мытищи каждый день проводят рейды, во время которых выявляют нелегальные уличные торговые точки. В результате очередной проверки сотрудники управления потребительского рынка и услуг администрации округа пресекли продажу трикотажа, овощей и фруктов.

Специалисты будут продолжать проверки уличных торговых точек и дальше. Сотрудники управления потребительского рынка и услуг администрации Мытищ призывают жителей проявлять осознанность во время совершения покупок. Приобретая на улице продукты питания, а также товары неизвестного качества и происхождения, горожане рискуют деньгами и здоровьем.

Отметим, что при выявлении случаев незаконной торговли можно обратиться в администрацию по адресу: город Мытищи, Новомытищинский проспект, дом № 30/1, телефон: 8 (495) 581-13-48, электронная почта potrebrinok2012@yandex.ru.