Продажу алкоголя в ночное время пресекли в Люберцах

В Люберцах провели рейд по выявлению случаев продажи алкогольной продукции после 23:00. Во время проверки обнаружили торговую точку на улице Кирова, где можно было приобрести спиртное в ночное время.

В рейде приняли участие специалисты администрации округа и сотрудники Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Люберецкое». Начальник управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации муниципалитета Ирина Марченко рассказала, что во время проверки сделали «контрольную закупку» алкоголя после 23.00.

«Торговый объект, в котором оказалось возможным приобрести спиртное, расположен по адресу: город Люберцы, улица Кирова, дом № 63 Б. На продавца магазина „Продукты“ составили протокол по статье 14.16 части 3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — пояснила Ирина Марченко.

Отметим, что всего с начала года пресекли около пяти таких случаев. Работу в этом направлении в городском округе Люберцы продолжат.