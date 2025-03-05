Продажу алкоголя в летних кафе ограничат в Подмосковье

Продажу алкогольных напитков в летних кафе упорядочат в Подмосковье. По новому законопроекту спиртное можно будет реализовывать только на верандах, соответствующих определенным требованиям.

Как сообщили в региональном Минсельхозпроде, сейчас продажа алкоголя в летних кафе запрещена, однако некоторые заведения нарушают это требование. Теперь реализацию таких напитков легализуют только на площадках, обустроенным по определенным требованиям.

Как пояснил глава министерства Сергей Двойных, запрет на продажу алкоголя действует в заведениях, входы в которых находятся во дворах многоквартирных домов, за исключением ресторанов. Кроме того, такую продукцию нельзя реализовывать вблизи образовательных учреждений.

«В случае принятия нового законопроекта, продажа алкогольной продукции, включая слабоалкогольные напитки, в сезонных залах будет возможна только после получения предпринимателем документа, выданного лицензирующим органом, о соответствии объекта принятым требованиям к размещению и обустройству», — сказал он.

Среди требований — прилегание сезонного зала к зданию.

В ведомстве добавили, что ограничения позволят предотвратить появление шумных компаний вблизи жилых домов и обеспечить тишину.