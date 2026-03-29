Продажу алкоголя без лицензии пресекли в магазине в Мытищах

Сотрудники управления потребительского рынка и услуг администрации округа 25 марта провели внеплановый обход территории. Нарушения выявили в продуктовом магазине в доме № 23/7 на Новомытищинском проспекте.

Проверяющие зафиксировали продажу пива в зоне ограничения медицинской организации «Диамед», реализацию крепкого алкоголя без лицензии, отсутствие договора на вывоз твердых коммунальных отходов, вывески и уголка потребителя. Также отметили ненадлежащее содержание прилегающей территории и несвоевременную уборку отходов из урны.

Сотрудники полиции составили протоколы об административных правонарушениях и изъяли алкогольную продукцию — более 540 литров.

О фактах незаконной торговли можно сообщить в управление потребительского рынка по адресу: Новомытищинский проспект, дом № 30/1, по телефону 8 (495) 581-13-48 или на электронную почту potrebrinok2012@yandex.ru.