Продажи препаратов для терапии при онкологии выросли в 1,5 раза в Подмосковье

В первом полугодии 2026 года продажи препаратов поддерживающей терапии при онкологии увеличились более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на данные компании «ПСК Фарма».

Всего за шесть месяцев было произведено более 29,5 тысячи упаковок препаратов. По оценке «ПСК Фарма», динамика связана с развитием импортозамещения и растущей потребностью системы здравоохранения в современных российских лекарственных средствах для сопровождения противоопухолевой терапии.

В России под диспансерным наблюдением у онкологов находятся более 4,4 миллиона пациентов. Ежегодно злокачественные новообразования впервые выявляются почти у 700 тысяч человек. Значительная часть людей с онкологией проходит химиотерапию, которая сопровождается побочными эффектами — нейтропенией, анемией и другими осложнениями. Поэтому так важно применение препаратов поддерживающей терапии, которые снижают риск осложнений и обеспечивают непрерывность лечения.

Дальнейшее развитие импортозамещения зависит не только от производственных возможностей российских компаний, но и от синхронизации регуляторных процедур с системой государственных закупок.

«Своевременное обновление перечня ЖНВЛП и синхронизация регуляторных процедур с системой государственных закупок позволят обеспечить доступность современных отечественных препаратов поддерживающей терапии и бесперебойное лечение пациентов», — отметила генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.