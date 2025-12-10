Продажа елок началась в питомнике «Вашутино» в Химках

Специалисты химкинского питомника «Вашутино» рассказали, как правильно выбрать новогоднюю елку и ухаживать за ней. Оптимальное время для покупки дерева — за пять-шесть дней до Нового года.

В питомнике растений «Вашутино» в Химках началась продажа новогодних елок, и специалисты подготовили для жителей полезные рекомендации по выбору и уходу за зеленой красавицей. Чтобы дерево дольше радовало своим видом и ароматом, его советуют сначала подержать один-два дня на балконе, разместить подальше от батарей и обязательно обеспечить водой, добавив в подставку специальное средство для хвойных.

«Выбор елки — это возможность создать атмосферу праздника и уюта в каждом доме. Думаю, советы от наших специалистов помогут каждому жителю выбрать зеленую красавицу по душе, чтобы атмосфера волшебства и чуда задержалась с нами на подольше», — отметил директор питомника Глеб Демченко.

Для тех, кто хочет сохранить елку на годы, в питомнике предлагают деревья с корневой системой — после праздников их можно высадить на участке. Если места для большой елки нет, всегда можно украсить дом ароматными веточками лапника.