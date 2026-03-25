Продавцов в Мытищах привлекли к ответственности после жалобы пенсионерки

Жительница Мытищ обратилась в администрацию округа и полицию после того, как ее пожилая мать не смогла вернуть деньги за куртку, купленную под давлением продавцов. В торговой точке, расположенной на Олимпийском проспекте, женщину заставили написать заявление, но даже после этого в возврате средств последовал отказ.

Дочь пострадавшей Юлия Кулькова рассказала, что незнакомка завела ее маму в магазин под предлогом выбора одежды для пожилой родственницы. Внутри продавцы начали активно убеждать пенсионерку совершить покупку. Вернуться за возвратом женщина решила в тот же вечер, однако продавцы отказались отдавать деньги, предложив написать заявление и ждать две недели. Позднее в возврате средств заявительнице было отказано.

Представители управления потребительского рынка и услуг администрации Мытищ совместно с сотрудниками полиции вышли на место для проверки законности работы точки. Перед приездом проверяющих работники магазина вывесили табличку «закрыто», однако доступ внутрь удалось обеспечить при содействии правоохранительных органов.

Начальник управления Елена Подмаркова пояснила, что предприниматели предоставили все документы на право деятельности: организация зарегистрирована как ООО, в наличии имеется уголок потребителя с необходимой информацией. Тем не менее изначальный отказ возвращать деньги покупательнице нарушал требования закона.

«Продавцы изначально отказались вернуть деньги покупательнице, что нарушило ее права, как потребителя», — отметила Елена Подмаркова.

После вмешательства администрации и полиции денежные средства были возвращены жительнице в полном объеме. Сотрудникам торговой точки еще раз разъяснили положения закона «О защите прав потребителей».