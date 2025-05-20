Пробный пуск нового фонтана в Хотькове прошел в Сергиево-Посадском округе

Проект благоустройства Центральной площади стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды-2023. На первом этапе на территории обустроили пешеходные дорожки, галереи и скамейки. Памятник Владимиру Ленину, учитывая интересную историю создания монумента, решили сохранить, гармонично встроив его в общую концепцию пространства.

Уже готов оригинальный фонтан с подсветкой высотой в три метра. В субботу состоялся его пробный пуск.

На втором этапе будет выполнено благоустройство прилегающих к площади территорий — улиц Михеенко от Калинина до Ленина с обеих сторон, строительство парковки между торговым центром и магазином, а также подъезд от улицы Михеенко до торгового центра и территории вокруг. Здесь будут сделаны пешеходные дорожки, освещение и уложат новый асфальт. Работы планируют завершить к осени текущего года.