Пробные запуски тепла начались в котельных Подмосковья

Пробные топки начались в котельных Подмосковья. Кратковременные запуски тепла помогут определить готовность системы к зиме, отметили в Министерстве энергетики Московской области.

«С 15 сентября мы начали пробные топки. Все магистральные сети заполняются теплоносителем под давлением и находятся в таком состоянии до непосредственного запуска котельной. Идет проверка газового оборудования, циркуляционных насосов, после чего — поочередный запуск каждого котла, выход на режим», — отметил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Пробные топки покажут, что система успешно запущена после планового ремонта или что требуются срочные меры по устранению дефектов.

Пробная топка проводится в течение 72 часов. В случае выявления неисправностей будут приняты меры.

К отопительному периоду в Подмосковье подготовят 2,8 тысячи котельных, 1,5 тысячи центральных тепловых пунктов, 10,7 тысячи километров тепловых сетей, 18 тысяч километров сетей водоснабжения (в том числе горячего водоснабжения), 14 тысяч километров сетей водоотведения, 43,2 тысячи подстанций, 103 тысячи километров электросетей, 62,4 тысячи километров газопроводов.

Подготовка многоквартирных домов Подмосковья к отопительному сезону завершится с наступлением октября, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. В каждом МКД проверят инженерные системы, теплоизоляцию на чердаках и в подвалах, состояние наружных стен.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».