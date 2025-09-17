Пробные топки завершат в котельных Королева до 23 сентября

В городском округе Королев заканчивается подготовка к отопительному периоду. Пробные пуски во всех котельных пройдут с 15 до 23 сентября.

Для проверки исправности оборудования и выявления дефектов специалисты запускают котельные и всю систему теплоснабжения на короткое время. Эту процедуру проводят после завершения всех подготовительных мероприятий. Она может длиться не более 72 часов.

Специалисты проверяют работоспособность котлов, тепловых сетей, подключение внутренних систем отопления зданий и их способность функционировать в условиях реальной нагрузки. Помимо этого, выявляют утечки и другие неисправности.

Отметим, что пробные топки уже провели на шести объектах в Королеве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал текущий год пиком модернизации теплосетей в регионе, который существенно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.