Пробные топки прошли в котельной в люберецком поселке Калинина

В городском округе Люберцы начались пробные топки. Руководитель муниципалитета Владимир Волков проверил, как проводят тестовые пуски тепла в котельной в поселке Калинина, которая обеспечивает ресурсом 79 многоквартирных домов и три социальных объекта.

По словам Владимира Волкова, котельная полностью готова к отопительному сезону.

«Специалисты „Люберецкой теплосети“ провели все необходимые профилактические работы — ревизию котлов, насосов и запорной арматуры, гидравлические испытания на сетях», — пояснил руководитель муниципалитета.

Из-за возросшей нагрузки котельную в поселке Калинина планируют включить в госпрограмму на капитальный ремонт.

Отметим, что летом при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в населенном пункте заменили участок теплосети протяженностью почти 800 метров, проходящий от дома № 44 А до центрального теплового пункта.

Добавим, что городской округ Люберцы полностью готов к отопительному сезону. Пробные топки во всех котельных проведут до 29 сентября.