Пробные пуски тепла в домах стартовали в Жуковском

В округе идет подготовка к отопительному сезону, и одним из важных этапов стало проведение пробного пуска тепла в доме № 62 на улице Гагарина. Специалисты провели комплексную проверку систем отопления и осуществили пробную топку, чтобы убедиться в их готовности к предстоящим холодам.

По словам главы округа Андроника Пака, в Жуковском завершен еще один этап подготовки к отопительному сезону — замена запорной арматуры на магистральном водопроводе. Эта мера позволит оперативно перекрывать отдельные участки сети в случае возникновения аварийных ситуаций и тем самым сократить время на устранение неполадок и минимизировать неудобства для жителей.

Кроме того, была проведена промывка участка теплосети на улице Жуковского, что позволит повысить ее пропускную способность и улучшить качество теплоснабжения близлежащих домов. На прошлой неделе завершилась масштабная реконструкция тепловой сети, идущей от котельной МУП «Теплоцентраль».