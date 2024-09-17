Пробные пуски тепла проведут в жилых домах Химок с 18 по 28 сентября

Коммунальщики проведут пробную подачу отопления в жилые дома Химок с 18 по 28 сентября. Такая мера необходима для проверки готовности теплоснабжающего оборудования к отопительному сезону.
Специалисты промыли и опрессовали системы горячего водоснабжения и отопления, заменили термометры и манометры, а также провели техническое обслуживание циркуляционных насосов и восстановили изоляцию трубопроводов.
«В период проведения пробных пусков тепла специалисты проверят работу системы теплоснабжения округа», — прокомментировал заместитель главы городского округа Химки Денис Юрков.