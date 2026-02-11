Проблемы жителей двух домов обсудили на встрече в Мытищах

В городском округе Мытищи прошла встреча с жителями, на которой обсудили текущие вопросы и промежуточные итоги работы. Собственники квартир обратили внимание властей на проблемы утепления фасадов и благоустройства территории.

Жители дома № 22 на улице Академика Каргина попросили утеплить фасад. Управляющая компания пообещала провести локальную герметизацию межпанельных швов, как только позволит погода. Также в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области направили обращение о включении здания в программу капитального ремонта.

В доме № 10 на Юбилейной улице подняли сразу несколько тем: уборка территории, оформление земельного участка под многоквартирным домом и установка дорожных знаков, запрещающих парковку большегрузов.

«В ходе встречи мы постарались дать разъяснения по каждой ситуации. Все обращения уже взяли в работу профильные специалисты», — сообщила глава округа Юлия Купецкая.