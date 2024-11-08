Пробки в Подмосковье составили 6 баллов вечером 8 ноября

Пробки в Подмосковье составили шесть баллов вечером 8 ноября. Заторы образовались на нескольких шоссе в сторону Москвы.

Как сообщили в региональном Минтрансе, пробки образовались в сторону столицы на Ленинградском, Носовихинском, Варшавском, Ярославском, Щелковском, Дмитровском, Волоколамском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и отказаться от резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что первые участки Южно-Лыткаринской дороги откроют зимой. Это позволит разгрузить юго-восток региона.