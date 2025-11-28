Пробки в Подмосковье составили 5 баллов вечером 28 ноября

Вечером 28 ноября в Подмосковье оказались загруженными несколько трасс и шоссе. Пробки оценили в пять баллов.

Как сообщили в областном Минтрансе, этим вечером движение затруднено на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Водителей призвали не превышать скорость, держать безопасную дистанцию и воздержаться от резких маневров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал повысить безопасность на дорогах Подмосковья. Он напомнил, что благодаря уже реализованным мероприятиям в регионе заметно снизилось количество ДТП.