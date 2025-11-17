Андрей Воробьев призвал повысить безопасность на дорогах Подмосковья

В Московском регионе в прошедшие выходные выпал первый снег. Гололед на дорогах и неготовность к зиме некоторых водителей стали причиной ДТП в ряде муниципалитетов области. Эти вопросы были подняты губернатором Андреем Воробьевым на ВКС с главами округов.

На днях внимание на проблему обратил президент России Владимир Путин, утвердив стратегию безопасности дорожного движения до 2030 и на перспективу до 2036 года.

Воробьев напомнил, что работа на подмосковных дорогах ведется уже продолжительное время — как в рамках нацпроекта, так и по региональным программам.

Благодаря реализованному плану мероприятий области удалось выйти из аутсайдеров и показать положительную динамику. Количество ДТП и смертность на дорогах за 10 лет снизились вдвое.

«В этом году, к сожалению, мы увидели рост. Часто специалисты говорили, что это связано с малоснежной зимой, возросшими скоростями на дорогах, в частности, на М-5 „Урал“», — отметил губернатор.

Число смертельных аварий на региональных дорогах выросло, однако специалисты знают, где остались проблемы и продолжат выполнять целый ряд мероприятий: разделять потоки, ликвидировать опасные участки и устанавливали освещение.

«Сегодня мы вынесли этот вопрос для того, чтобы еще раз внимательно посмотреть, как нам предпринять действия, которые позволят увидеть снижение на всех дорогах», — сказал Воробьев.

Водителей Московской области призвали сохранять внимательность и осторожность в пути.