Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 8 декабря

Более одного миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 8 декабря. Это на 4,4% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как рассказали в региональном Минтрансе, движение затруднено на Ленинградском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницкое шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость и отказаться от резких маневров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал срок сдачи трассы ЮЛА в Подмосковье. Открыть ее планируют во второй половине 2026 года.