Андрей Воробьев назвал срок сдачи трассы ЮЛА в Подмосковье

Андрей Воробьев: трассу ЮЛА достроят в Подмосковье во второй половине 2026 года

Ежегодно в Подмосковье реализуют большое количество дорожных проектов. Это реконструкция уже существующих шоссе, а также строительство новых магистралей, которые заметно улучшают транспортную ситуацию в регионе. Сейчас в работе находятся несколько объектов, среди которых — Южно-Лыткаринская автодорога. Сдать ее планируют во второй половине 2026 года, рассказал губернатор Андрей Воробьев в интервью «Комсомольской правде».

В Московской области продолжают расширять Ярославское шоссе, а на ЦКАД строят новые развязки. Одна из них появится уже в 2025 году.

«ЦКАД сегодня популярен, вместе с тем не хватает ряда развязок, которые мы вместе с федеральным центром реализуем», — сказал губернатор.

Один из важных проектов — Южно-Лыткаринская автодорога, которую планируют полностью сдать в 2026-м. Она охватит четыре округа и свяжет трассы М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», А-105 и М-12 «Восток».

При строительстве каждой дороги в Подмосковье особое внимание уделяют безопасности водителей и пешеходов. На трассах обустраивают освещение, ограждения, удобные переходы и тротуары.

«Мы строим развязки, потому что железнодорожное сообщение очень интенсивное. Ну и вообще стараемся обращать внимание на региональные и муниципальные дороги, а также на безопасность и качественное содержание», — добавил Воробьев.