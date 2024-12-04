Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 4 декабря

Свыше 916 тысяч машин насчитали на подмосковных дорогах утром 4 декабря. Это на 2,5% меньше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как рассказали в региональном Минтрансе, пробки образовались в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-9 «Балтия».

Водителей призывают быть внимательными, держать дистанцию и не превышать скорость.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии новых транспортных объектов. Так, до конца года в регионе запустят еще 11 дорог.