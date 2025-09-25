Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 25 сентября

Фото: Еще один участок Южно-Лыткаринской автодороги запущен в Подмосковье / Медиасток.рф

Утром 25 сентября загруженность дорог в Подмосковье оценили в пять баллов. Заторы образовались на нескольких шоссе и трассах.

Как сообщили в областном Минтрансе, этим утром движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть внимательными из-за возможного дождя, не превышать скорость, держать безопасную дистанцию и воздержаться от резких маневров.

Ранее в Подмосковье запустили очередной этап Южно-Лыткаринской автодороги. По словам губернатора Андрея Воробьева, полностью трассу запустят уже в следующем году.