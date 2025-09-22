Сегодня 13:22 Губернатор Воробьев: Южно-Лыткаринскую автодорогу достроят к началу 2026 года 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Еще один участок Южно-Лыткаринской автодороги запустили в Подмосковье — от Каширского шоссе до дороги А-105. Благодаря этому жители Видного смогут на 20 минут быстрее добираться до аэропорта Домодедово. Полностью трассу планируют открыть в начале 2026 года, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Протяженность нового участка составила 2,3 километра. На нем построили два путепровода, а также удобные съезды и заезды. Всего на Южно-Лыткаринской автодороге обустроят от четырех до шести полос движения. Ее запуск позволит улучшить транспортную доступность более чем для 3,5 миллиона человек. Это самый масштабный проект, который реализуют в регионе по концессионному соглашению. «Наша задача — все основные участки сдать в этом году. Понятно, что всегда осенью, зимой мы зависим от температуры, не имеем права нарушать технологические циклы. Я очень надеюсь, что через месяц мы откроем следующий участок и, самое главное, в конце года у нас еще два больших участка. В следующем году мы должны завершить этот проект», — сказал Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Всего на дороге обустроят 11 развязок, 27 путепроводов и 10 мостов. Протяженность трассы составит около 45 километров — она охватит четыре округа: Ленинский, Лыткарино, Люберцы и Балашиху. Открытие следующего участка ЮЛА Еще один отрезок трассы запустят осенью. Он соединит Лыткаринское шоссе и М-5 «Урал». Трехкилометровый участок позволит жителям съезжать с ЮЛы на обход поселка Октябрьский. Готовность работ уже достигла 70%. «Это позволит обеспечить автомобилистам прямой ход, минуя существующую городскую застройку Лыткарина», — рассказал начальник управления организации дорожного движения и эксплуатации автодорог Михаил Оболенский.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Дорога станет продолжением открытого в июле участка от Володарского до Лыткаринского шоссе. Она уже позволила 200 тысячам жителей выезжать на М-5 «Урал», минуя МКАД. Когда Южно-Лыткаринскую автодорогу полностью откроют? Основное рабочее движение по трассе запустят до конца 2025 года. В декабре в планах завершить работы на участке от жилого комплекса «Видный город» до Каширского шоссе. Он соединит два уже построенных отрезка, создавая коридор между М-2 «Крым» и трассой А-105. Там также обустроят путепровод через М-4 «Дон» и участок от обхода поселка Октябрьский до М-12 «Восток». Полностью работы будут завешены в начале следующего года, когда рабочие перенесут все примыкающие к дороге инженерные сооружения.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

«В первом квартале 2026-го — сдать небольшой, но очень сложный участок, по которому идут нефтепроводы, газопроводы, сети. Строителям требуется очень много сил, времени и средств, чтобы все это переложить. И тогда мы будем иметь, по сути, дублер МКАДа, которой позволит и МКАДу свободнее дышать, и Подмосковью развиваться», — отметил губернатор. ЮЛА свяжет федеральные трассы М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», А-105 и М-12 «Восток» и на треть разгрузит восточную часть МКАД. В результате транспортные потоки направятся в обход столицы, а нагрузка на подмосковные трассы снизится. Жители смогут в 2,5 раза быстрее добираться до аэропорта Домодедово.