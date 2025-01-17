Пробки в Подмосковье составили 3 балла утром 17 января

Свыше 993 тысяч машин насчитали на подмосковных дорогах утром 17 января. Это на 1,25% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в три балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено на Ленинградском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Боровском, Минском Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть внимательными из-за возможной гололедицы, отказаться от резких маневров и не превышать скорость.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии путепровода в Раменском. Он решил проблему пробок у железной дороги и сократил время в пути до 10 минут.