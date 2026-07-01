Пробки в Подмосковье составили 3 балла утром 1 июля

Утром в среду, 1 июля, в Минтрансе Подмосковья сообщили, что загруженность дорог Московской области оценивается в три балла. На дорогах региона зафиксировано свыше 1,1 миллиона автомобилей — это на 12,4% больше средних значений прошлого месяца.

Пробки в направлении Москвы образовались на Ленинградском, Киевском, Минском, Можайском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

В Московском регионе сегодня жаркая погода. Минтранс рекомендует водителям пить больше воды, не оставлять детей и животных в автомобиле и проветривать салон перед поездкой.

Актуальные данные о дорожной обстановке и транспорте в Подмосковье доступны на нашем официальном канале в «Макс».