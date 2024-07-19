Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов вечером 19 июля

Фото: Медиасток.рф

Пятибалльные пробки образовались в Подмосковье вечером 19 июля. Движение затруднено на нескольких шоссе и трассах региона.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, пробки образовались на трассах М-9 «Балтия», М-2 «Крым», М-7 «Волга», на А-105 «Подъезд к аэропорту Домодедово», а также на Дмитровском, Ленинградском, Рублево-Успенском, Можайском, Калужском, Каширском шоссе.

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