Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов вечером 19 июля

Пятибалльные пробки образовались в Подмосковье вечером 19 июля. Движение затруднено на нескольких шоссе и трассах региона.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, пробки образовались на трассах М-9 «Балтия», М-2 «Крым», М-7 «Волга», на А-105 «Подъезд к аэропорту Домодедово», а также на Дмитровском, Ленинградском, Рублево-Успенском, Можайском, Калужском, Каширском шоссе.

Водителей призвали быть внимательными и не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах региона, которые завершат в этом году. Их сдадут до конца года.

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