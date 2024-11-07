Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 7 ноября

Один миллион машин насчитали на подмосковных дорогах утром 7 ноября. Это на 1,5% меньше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, пробки образовались в сторону Москвы на Ленинградском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Ярославского шоссе. Скоростная дорога соединит МКАД и ЦКАД.