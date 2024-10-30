Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 30 октября

Один миллион машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 30 октября. Это на 2,5% меньше средних показателей прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Косинском, Каширском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призывают быть внимательными на дорогах, не превышать скорость, держать дистанцию и отказаться от резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Ярославского шоссе. Скоростная дорога соединит МКАД и ЦКАД.