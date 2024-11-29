Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 29 ноября

Свыше 933 тысяч машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 29 ноября. Это на 1,2% меньше среднего значения прошлого месяца. Загруженность сети оценили в пять баллов.

Как рассказали в региональном Минтрансе, пробки образовались в сторону Москвы на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Боровском, Минском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть внимательными и аккуратными, не превышать скорость и держать дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важных дорожных объектах, которые запустят до конца года. Это 11 дорог, среди которых обход поселка Октябрьский и пешеходный переход через М-5 «Урал» в Люберцах, а также обход сел Ульянино и Непецино.