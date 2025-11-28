Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 28 ноября

Более одного миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 28 ноября. Это на 0,7% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как рассказали в региональном Минтрансе, движение затруднено на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-2 «Крым».

Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость, держать безопасную дистанцию и воздержаться от резких маневров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал повысить безопасность на дорогах Подмосковья. Он напомнил, что благодаря уже реализованным мероприятиям в регионе заметно снизилось количество ДТП.