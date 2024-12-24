Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 24 декабря

Порядка 920 тысяч машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 24 декабря. Это на 1,25% больше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов. , а также на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть осторожными из-за осадков и гололедицы, быть внимательными, отказаться от резких маневров и не превышать скорость.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 17 объектов дорожной инфраструктуры в 2024 году. Ключевыми стали обходы поселков Октябрьский и Островцы на трассе М-5 «Урал», Мытищинская хорда и Северный обход Лобни.