Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 23 декабря

Свыше 901 тысячи машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 23 декабря. Это на 1,5% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как рассказали в региональном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть осторожными — сегодня на дорогах может образоваться гололедица. Важно соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров и держать дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве нового въезда в Королев. Это позволит решить проблему с пробками, в которых сегодня жители города теряют большое количество времени.