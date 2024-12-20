Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 20 декабря

Свыше 894 тысяч машин насчитали на подмосковных дорогах утром 20 декабря. Это на 1,5% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

По данным подмосковного Минтранса, пробки образовались в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и отказаться от резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве нового въезда в Королев. Это позволит решить проблему с пробками, в которых сегодня жители города теряют большое количество времени.