Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 20 августа

Загруженность магистралей и шоссе Московской области составила пять баллов утром, во вторник. В Минтрансе Подмосковья рассказали, что основные заторы образовались в сторону столицы.

Пробки сохраняются на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Ленинградском, Киевском, Минском, Боровском, Пятницком, Носовихинском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть предельно внимательными за рулем в связи с возможными дождями. Важно соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, не парковать автомобили вблизи шатких конструкций и под деревьями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что развязку между Володарским и Каширским шоссе построят в декабре.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».