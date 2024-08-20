Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 20 августа

Загруженность магистралей и шоссе Московской области составила пять баллов утром, во вторник. В Минтрансе Подмосковья рассказали, что основные заторы образовались в сторону столицы.

Пробки сохраняются на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Ленинградском, Киевском, Минском, Боровском, Пятницком, Носовихинском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть предельно внимательными за рулем в связи с возможными дождями. Важно соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, не парковать автомобили вблизи шатких конструкций и под деревьями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что развязку между Володарским и Каширским шоссе построят в декабре.

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