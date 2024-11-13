Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 13 ноября
Один миллион машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 13 ноября. Это на 2% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.
Пробки образовались на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».
В Минтрансе призвали водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что первые участки Южно-Лыткаринской дороги откроют зимой. Это позволит разгрузить юго-восток региона.